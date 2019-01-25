Мать подожженного школьника рассказала об инциденте

Мать 15-летнего школьника, которого подожгли в Москве , рассказала, что на него напали знакомые. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать подростка заявила, что нападавших было трое. Они облили его горючей жидкостью и подожгли в подъезде. Мальчик успел сказать отцу по телефону, что считал этих людей своими друзьями.

По словам женщины, друзей у ее сына не было, но он начал общаться с мальчиком, который «повел его не по той дороге».

Мать школьника назвала его неконфликтным человеком, который не стал бы ввязываться в драку.

Она отметила, что в марте прошлого года его избили пятеро человек. Мальчик неделю провел в больнице с сотрясением мозга. Мать написала заявление в полицию. По словам женщины, несколько нападавших провели по месяцу в тюрьме.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы неизвестные пытались сжечь 15-летнего школьника. Подростка госпитализировали с ожогами 98 процентов поверхности тела. Источник ТАСС правоохранительных органах заявил, что у мальчика диагностировали ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения и ожоги третьей и четвертой степени.

Следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщается на сайте управления СК по Москве. На месте происшествия нашли канистру с характерным для керосина запахом. По данным следователей, школьник получил ожоги, «находясь с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома».