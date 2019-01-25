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Российский министр отказался от крупной взятки 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких оказалась от взятки в размере двухсот тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» в пятницу, 25 января.
По данным следствия, взятку чиновнице предлагал гендиректор «Якутской ярмарки» Михаил Федоров за передачу на баланс компании ряда туристических объектов, а также помощь в заключении контрактов.
Федоров был задержан с поличным 20 января в гостиничном комплексе при попытке дать взятку министру. Операция была проведена по заявлению министра. Гендиректор свою вину признал, ему предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере.
После инцидента Высоких начали поступать звонки с угрозами. «Мне начали говорить, что зря я все это сделала, что он из очень влиятельной семьи, что его дедушка прокурор, что мама много лет работала в прокуратуре. Говорили, что я за это отвечу, в том числе и физически», — цитирует ее «Интерфакс».
Компания «Якутская ярмарка» создана в 2014 году, является подведомственным учреждением министерства по внешним связям и делам народов региона. Основная сфера деятельности — проведение выставок.
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Происшествия , Михаил Федоров , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Республика Саха (Якутия)
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