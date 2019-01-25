Россиянин хочет засудить СМИ, ложно обвинивших его в угоне самолета

Москва. Живущий в Таиланде россиянин Павел Шаповалов планирует подать в суд на издания, которые опубликовали его фото, перепутав с угонщиком рейса Сургут

"Планирую, конечно [обращаться в суд]… Что мог бы посоветовать СМИ? Ответ очевиден — проверять информацию", — заявил Шаповалов РИА Новости.

По его мнению, по этой истории можно судить о профессионализме некоторых журналистов, в том числе на федеральном телевидении, которые "не утруждают себя проверкой информации".

История "не самым лучшим образом" сказалась на нем, а также повлияла на здоровье матери, признался собеседник агентства. Кроме того, Павлу пришлось закрыть свой профиль в "ВКонтакте" из-за множества сообщений, в том числе с угрозами.

При этом друзья Шаповалова, отметил он, отреагировали на сомнительные публикации ожидаемо:

"Друзья на то и друзья, чтобы в такую ерунду не верить".

На своей странице в пятницу он констатировал, что после неприятного инцидента имеет "в сухом остатке… пару сотен проклятий и угроз в "личке"". Тем не менее, с долей иронии подчеркнул Шаповалов, были и те, кто сопереживал ему и давал различные советы.

По словам Шаповалова, в Таиланд он переехал полгода назад, а до этого регулярно ездил туда туристом. В ХМАО после переезда в Таиланд он, по собственному признанию, не бывал.

История с тезкой Павла Шаповалова произошла в минувший вторник: житель села Угут Сургутского района примерно на 30-й минуте полета рейса Сургут — Москва вдруг заявил, что у него оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан.

Командир борта решил приземлиться в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. В конечном счете, угонщика там и задержали, при этом оружия и взрывчатки у него не нашли. Что толкнуло его на этот поступок, сам Шаповалов объяснить не может.

У следствия есть сомнения в его психическом здоровье, в связи с чем ему назначена специальная экспертиза. Как рассказала одна из бортпроводниц, Шаповалов во время инцидента утверждал, что он якобы причастен к терактам 11 сентября в США.