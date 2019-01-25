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В китайском небоскрёбе прогремел взрыв 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Zhang Nan/Xinhua/Global Look Press
Взрыв произошёл в китайском городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. По предварительным данным, один человек погиб.
На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как людей экстренно уводят с улиц вблизи небоскребов Wanda Plaza.
«Взрыв, предположительно, произошёл на 30-м этаже внутри здания», — передаёт информационный портал Sina.
Ранее News.ru писал, что на фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения. ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.
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