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На Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной ради 20 тысяч рублей "похоронных" денег задержаны на Ставрополье, сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.
"Десятого января они проникли через окно в дом 97-летней женщины в селе Курсавка Ставропольского края, накрыли её одеялом и жестоко избили. Через 2 дня потерпевшая скончалась в больнице. А добычей налетчиков стали 20 тысяч рублей, отложенные бабушкой на собственные похороны", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Следователи установили, что подозреваемые ещё весной 2018 года устанавливали в этом доме пластиковые окна и уже тогда похитили у бабушки 120 тысяч рублей, а меньше, чем через год, решили ещё раз её ограбить, добавили в СК.
Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. Решается вопрос об их аресте.
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