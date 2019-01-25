На Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ

"Десятого января они проникли через окно в дом 97-летней женщины в селе Курсавка Ставропольского края, накрыли её одеялом и жестоко избили. Через 2 дня потерпевшая скончалась в больнице. А добычей налетчиков стали 20 тысяч рублей, отложенные бабушкой на собственные похороны", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Следователи установили, что подозреваемые ещё весной 2018 года устанавливали в этом доме пластиковые окна и уже тогда похитили у бабушки 120 тысяч рублей, а меньше, чем через год, решили ещё раз её ограбить, добавили в СК.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. Решается вопрос об их аресте.