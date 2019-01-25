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В Москве загорелась башня «Федерация» 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
В пятницу, 25 января, на территории башни «Федерация» в центре «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Телеканал опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, как из окна на одном из верхних этажей валит дым.
По предварительной информации, возгорание началось в районе 40-го этажа здания. Причина пока неизвестна.
В МЧС ТАСС подтвердили информацию об инциденте. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что пожар произошел в башне «Восток», входящей в состав комплекса «Федерация».
Telegram-канал «Говорит Москва» отмечает со ссылкой на экстренные службы, что задымление началось из-за жира, который вспыхнул в ресторане на 62-м этаже. Возгорания удалось избежать.
Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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