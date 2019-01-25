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В Саратове ученик ранил сверстника из пневматического пистолета 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Семнадцатилетний ученик саратовского лицея подозревается в том, что ранил из пневматического пистолета 16-летнего лицеиста, вспомнив старую обиду, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.
"По предварительным данным, около 11.45 (10.45 мск) 24 января группа учащихся лицея в Саратове находилась на улице, один из них принес похвастаться пневматический пистолет, который был приобретен через интернет, а 17-летний подозреваемый взял посмотреть, вероятно, вспомнив старую обиду из-за конфликта трехмесячной давности, выстрелил в сторону 16-летнего потерпевшего", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в результате инцидента никто не госпитализирован, у потерпевшего синяк на ноге. В отношении стрелявшего полиция возбудила уголовное дело о побоях.
Прокуратура области проводит проверку.
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