СК назвал причину смерти туристки в горах на Урале

"По данным следственного отдела по городу Краснотурьинск областного СКР, полученным от судебного медицинского эксперта, предварительной причиной смерти туристки явилось общее переохлаждение. В настоящее время доследственная проверка продолжается", — говорится в сообщении СУ СК.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что 19 января пять туристов из Екатеринбурга направились от турбазы "Серебрянский камень" в пятикилометровый поход на Сухогорский (Казанский) камень. При подъеме на горную вершину из-за снегопада группа начала спуск, во время которого две женщины пропали. Поисковая операция продолжалась трое суток.

Во вторник группа спасателей обнаружила женщин — одна из них скончалась, вторая была госпитализирована в Краснотурьинск, а потом доставлена в больницу Екатеринбурга, где врачи после ухудшения ее состояния ампутировали ей ступни на уровне нижней трети голени. В пятницу пациентку начнут выводить из медикаментозной комы и готовить к переводу на самостоятельное дыхание.