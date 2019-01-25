Источник сообщил об обысках в здании ЮВЖД в Воронеже

"Следователи 23 января возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги — структурного подразделения дирекции тяги филиала ОАО "РЖД" Андрея Чистякова", — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до 4 лет лишения свободы.

"В основу дела легли материалы ФСБ и транспортной полиции. В пятницу в нескольких кабинетах (здания) ЮВЖД, в том числе у него в кабинете, проводились следственные мероприятия", — добавил собеседник агентства.

По его словам, фигурант дела "то ли согласовал, то ли подписал какие-то документы на оплату за заведомо невыполненные работы".

Официальным подтверждением информации правоохранительных органов и компании РИА Новости пока не располагает.