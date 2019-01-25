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Источник сообщил об обысках в здании ЮВЖД в Воронеже 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обыски по уголовному делу в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги Андрея Чистякова прошли в пятницу в здании Юго-Восточной железной дороги в Воронеже, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Следователи 23 января возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги — структурного подразделения дирекции тяги филиала ОАО "РЖД" Андрея Чистякова", — сказал собеседник агентства.
Санкция статьи "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до 4 лет лишения свободы.
"В основу дела легли материалы ФСБ и транспортной полиции. В пятницу в нескольких кабинетах (здания) ЮВЖД, в том числе у него в кабинете, проводились следственные мероприятия", — добавил собеседник агентства.
По его словам, фигурант дела "то ли согласовал, то ли подписал какие-то документы на оплату за заведомо невыполненные работы".
Официальным подтверждением информации правоохранительных органов и компании РИА Новости пока не располагает.
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Происшествия , Андрей Чистяков , ФСБ , Юго-Восточная железная дорога , МВД , РЖД , РИА Новости
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