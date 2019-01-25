В Москве неизвестные пытались сжечь подростка

По данным газеты, это произошло поздним вечером 24 января на улице Берзарина. Подростка госпитализировали с ожогами 98 процентов поверхности тела.

Других деталей «МК» не приводит. Знаком ли школьник с напавшими на него людьми, пока неизвестно.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

В прошлом году в России произошло несколько подобных случаев. В ноябре в Санкт-Петербурге подожгли 14-летнюю девочку. Во время домашней вечеринки подросток плеснул на нее спиртом и поджог. Школьница попала в больницу с серьезными ожогами головы и конечностей.

В сентябре в Петербурге школьники облили пятиклассника с ДЦП горючей смесью и подожгли. Нападавшие подкараулили его на улице. Мальчик успел сбросить загоревшийся рюкзак и не пострадал.