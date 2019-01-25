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В Москве неизвестные пытались сжечь подростка 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Говорит Москва
На северо-западе Москвы неизвестные люди облили 15-летнего школьника неустановленной жидкостью и подожгли. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, это произошло поздним вечером 24 января на улице Берзарина. Подростка госпитализировали с ожогами 98 процентов поверхности тела.
Других деталей «МК» не приводит. Знаком ли школьник с напавшими на него людьми, пока неизвестно.
Полиция начала проверку по факту случившегося.
В прошлом году в России произошло несколько подобных случаев. В ноябре в Санкт-Петербурге подожгли 14-летнюю девочку. Во время домашней вечеринки подросток плеснул на нее спиртом и поджог. Школьница попала в больницу с серьезными ожогами головы и конечностей.
В сентябре в Петербурге школьники облили пятиклассника с ДЦП горючей смесью и подожгли. Нападавшие подкараулили его на улице. Мальчик успел сбросить загоревшийся рюкзак и не пострадал.
Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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