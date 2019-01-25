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Ученик устроил стрельбу из ружья возле школы 

Рамблер + ещё 15 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В красноярском поселке Абалаково девятиклассник устроил стрельбу возле школы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.
По данным канала, подросток хотел застрелить одноклассника. Сначала он стрелял из охотничьего ружья по окнам и машинам возле здания. В здание школы он зайти не успел, так как его задержали на улице.
Сотрудники школы рассказали телеканалу, что у стрелка есть небольшая задержка в развитии. Он учился в коррекционном классе.
В группе «ЧП Лесосибирск» сообщается, что мальчика, двух его сестер и брата воспитывают бабушка с дедушкой. Его родителей лишили родительских прав.
Утром 25 января ученик пришел в школу, в фойе его встретил дежурный, заметил ружье и спросил, что ему нужно. Подросток вышел из здания и начал стрелять. Руководство школы распорядилось закрыть все входы.
Через пять минут к школе прибыл участковый, затем школьника задержали. В результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествия , Пожары
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