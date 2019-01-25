Трещина в стене и на крыше возникла в здании автобазы во 2-м Грайвороновском проезде в Москве, существует угроза обрушения постройки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"По адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 6, в здании автобазы возникла трещина в стене и на крыше. Из-за этого есть угроза обрушения постройки", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС подтвердили факт выезда подразделений ведомства по данному адресу, однако подробностей не сообщили.