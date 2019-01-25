В Екатеринбурге раскрыли дело маньяка-насильника

Ранее судимый мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом в Екатеринбурге по обвинению в нападении на 12 женщин, которых он грабил и насиловал около 20 лет, а одну из них убил, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Свердловской области Александр Сапегин.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", — сказал Сапегин, его слова приводятся в сообщении управления.

Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием", "Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием", "Разбой", "Грабеж", "Изнасилование несовершеннолетней", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

По данным следствия, они были совершены на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года. Пострадавшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и молодых женщин. Одна из них после причиненных ей обвиняемым травм скончалась, а еще одна пострадавшая осталась в живых после того, как обвиняемый, ограбив ее и совершив в отношении нее сексуальные преступления, пытался ее убить, считает следствие.

Злоумышленник нападал на женщин в районе автомобильных мостов и транспортных развязок, уточнил Сапегин.

Пресс-секретарь ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что обвиняемый — местный житель 1970 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина собирался покинуть страну, однако его удалось задержать.