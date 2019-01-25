В Екатеринбурге раскрыли дело маньяка-насильника 

Ранее судимый мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом в Екатеринбурге по обвинению в нападении на 12 женщин, которых он грабил и насиловал около 20 лет, а одну из них убил, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Свердловской области Александр Сапегин.
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу", — сказал Сапегин, его слова приводятся в сообщении управления.
Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием", "Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием", "Разбой", "Грабеж", "Изнасилование несовершеннолетней", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
По данным следствия, они были совершены на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года. Пострадавшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и молодых женщин. Одна из них после причиненных ей обвиняемым травм скончалась, а еще одна пострадавшая осталась в живых после того, как обвиняемый, ограбив ее и совершив в отношении нее сексуальные преступления, пытался ее убить, считает следствие.
Злоумышленник нападал на женщин в районе автомобильных мостов и транспортных развязок, уточнил Сапегин.
Пресс-секретарь ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что обвиняемый — местный житель 1970 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина собирался покинуть страну, однако его удалось задержать.
"МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек. Преступления, совершенные злоумышленником, о котором идет речь, не остались безнаказанными, благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников ГУМВД России по Свердловской области", — приводятся в сообщении ГУМВД слова Горелых.