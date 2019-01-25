Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Лаборатория была организована двумя жителями Москвы, наркотики они продавали через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и обысков у организаторов наркобизнеса всего изъято из незаконного оборота свыше 21 кг синтетических наркотических средств и более 16,5 кг марихуаны", — сообщили в ФСБ.