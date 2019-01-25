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Депутат из Красногорска устроил погром в «Москва Сити» 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: VK
Экс-кандидат в мэры подмосковного Красногорска и член местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Немировский устроил погром в офисе компании Capital Group в деловом центре «Москва Сити».
«24 января в 18.57 поступило сообщение, что в офисе Capital Group в «Москва-Сити» случился конфликт. Клиент фирмы Валерий Немировский после неудачных переговоров, находясь в агрессивном и неадекватном состоянии, разбил и повредил различное оборудование организации на сумму в 1 миллион рублей», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Сам Немировский в комментарии РЕН ТВ объяснил погром тем, что ему пришлось ждать директора одного из департаментов Capital Group в течение получаса. По его словам, когда директор пришла, он ей в грубой форме высказал свое недовольство, и она не захотела продолжать беседу. Немировский заявил, что повредил лишь макет дома из папье-маше, который «стоит копейки», а внизу оторвал номер у машины Rolls Royce Phantom, решив, что она принадлежит кому-то из руководства компании.
«Вот и все, скандала никакого не было», — заключил Немировский.
В красногорском отделении «Справедливой России» заявили, что Немировский более не является членом партии: он покинул ее ряды в прошлом году.
Комментарии12
Происшествия , Валерий Немировский , Справедливая Россия , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости , Красногорск
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