Депутат из Красногорска устроил погром в «Москва Сити»

«24 января в 18.57 поступило сообщение, что в офисе Capital Group в «Москва-Сити» случился конфликт. Клиент фирмы Валерий Немировский после неудачных переговоров, находясь в агрессивном и неадекватном состоянии, разбил и повредил различное оборудование организации на сумму в 1 миллион рублей», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Сам Немировский в комментарии РЕН ТВ объяснил погром тем, что ему пришлось ждать директора одного из департаментов Capital Group в течение получаса. По его словам, когда директор пришла, он ей в грубой форме высказал свое недовольство, и она не захотела продолжать беседу. Немировский заявил, что повредил лишь макет дома из папье-маше, который «стоит копейки», а внизу оторвал номер у машины Rolls Royce Phantom, решив, что она принадлежит кому-то из руководства компании.

«Вот и все, скандала никакого не было», — заключил Немировский.

В красногорском отделении «Справедливой России» заявили, что Немировский более не является членом партии: он покинул ее ряды в прошлом году.