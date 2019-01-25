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Мэра Нефтеюганска госпитализировали после обысков, сообщил источник 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву, об обысках в квартире которого сообщалось в четверг, госпитализирован, заявил РИА Новости источник в муниципалитете.
Источники РИА Новости ранее сообщили об обысках в квартире главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, а также в местной администрации, при этом подчеркивалось, что ему не предъявили никаких обвинений. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией в мэрии, связал обыски с конфликтом Дегтярева с силовиками. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок в муниципалитете пока не поступало.
"По госпитализации, да, вчера вечером это произошло", — сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости пояснил, что мэр Нефтеюганска к утру пятницы находится в одной из местных больниц, его состояние не уточняется.
Как говорится на сайте муниципалитета, нынешний пост Сергей Дегтярев занял после работы в думе Ханты-Мансийского автономного округа, где он пять лет возглавлял комитет по законодательству, государственной власти и местному самоуправлению.
Нефтеюганск — третий по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа, один из центров нефтедобычи в регионе. В Нефтеюганске расположена штаб-квартира компании "РН-Юганскнефтегаз" — ведущего добывающего предприятия "Роснефти".
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Комментарии
Происшествия , Сергей Дегтярев , МВД , Роснефть , РИА Новости , Нефтеюганск
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