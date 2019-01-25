Мэра Нефтеюганска госпитализировали после обысков, сообщил источник

Источники РИА Новости ранее сообщили об обысках в квартире главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, а также в местной администрации, при этом подчеркивалось, что ему не предъявили никаких обвинений. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией в мэрии, связал обыски с конфликтом Дегтярева с силовиками. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок в муниципалитете пока не поступало.

"По госпитализации, да, вчера вечером это произошло", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости пояснил, что мэр Нефтеюганска к утру пятницы находится в одной из местных больниц, его состояние не уточняется.

Как говорится на сайте муниципалитета, нынешний пост Сергей Дегтярев занял после работы в думе Ханты-Мансийского автономного округа, где он пять лет возглавлял комитет по законодательству, государственной власти и местному самоуправлению.