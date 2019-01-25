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Спасатели готовятся к высадке на горящий в Черном море танкер 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: МЧС РФ
Спасатели изучат возможность высадки на горящий в Черном море танкер "Канди", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что из-за того, что оторвался последний швартовый, который соединял два горящих танкера между собой, "Канди" начал медленно дрейфовать в сторону крымского берега. На данный момент танкер от дальнейшего дрейфа удерживает морской буксир "Спасатель Демидов".
"Прибывшая аварийная партия, как только окончательно рассветет, будет осматривать танкер "Канди" на предмет возможности высадки на носовую часть, чтобы отдать его собственный якорь", — сказал собеседник агентства.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.
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Происшествия , РИА Новости
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