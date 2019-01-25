Роковой ремонт: страшный пожар в Балашихе унес две жизни

В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщалось, что возгоранию предшествовал взрыв, однако позже спасатели опровергли эту информацию. Хлопок, который слышали очевидцы, был вызван лопнувшими из-за огня стеклами. В результате ЧП погибли два человека, которые делали ремонт в загоревшейся квартире.

В многоквартирном доме в Балашихе вечером в четверг, 24 января, произошел пожар. По данным спасателей, загорелась квартира на 14-м этаже 15-этажной новостройки на Кольцевой улице в микрорайоне Янтарный. Менее чем через час пожар был локализован и потушен.

На видео, появившемся в соцсетях, видно открытое пламя и слышны крики людей.

Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий, в радиусе 15 метров от дома асфальт был покрыт осколками стекла и кусками арматуры, вероятно, вылетевшей из загоревшейся квартиры. У некоторых припаркованных автомобилей треснули стекла.

Очевидцы рассказали, что сначала увидели пожар, а потом услышали один или два взрыва. Однако, по словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС по Подмосковью Федора Польшина, информация о взрыве в жилом доме в Балашихе не подтверждается. В ведомстве уточнили, что хлопки, которые услышали очевидцы, были вызваны лопнувшими от нагрева стеклами.

Дом был построен год назад и не подключен к газу. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в электронагревателе. Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона, использовавшегося для изготовления натяжных потолков.

В результате ЧП скончались два человека, рассказали в региональном МЧС. Предположительно, это рабочие, делавшие ремонт в загоревшейся квартире.

Из дома были эвакуированы 30 человек, пятеро из них — дети.

Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что для пострадавших при пожаре организуют пункт временного размещения на базе школы. Он отметил, что места уже подготовили.

«Решения о размещении людей будут приниматься уже МЧС по факту. Я тоже двигаюсь на место, в скором времени там буду. Пункт расположен на базе школы в микрорайоне Торнадо, она там одна», — приводит слова Юрова РИА «Новости».

Борьбу с огнем вели 35 человек и 10 единиц техники. Меньше, чем через час, пожар на площади 30 кв. м был локализован и после этого ликвидирован. Также сообщалось об обрушении части крыши.

На место пожара в Балашихе уже приехали следователи подмосковного главка СК, сообщила РИА «Новости» старший помощник главы управления Ольга Врадий . Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что ранее 24 января в столичном регионе уже произошло похожее ЧП.

Хлопок в не подключенном к газу доме на северо-востоке Москвы произошел, предположительно, в результате взрыва самогонного аппарата. Хозяин квартиры дома на Костромской улице в это время спал, он не ранен.

От хлопка в квартире выбило стекла, соседние помещения и жильцы не пострадали.

Накануне в подмосковной Дубне на территории садоводческого некоммерческого товарищества было обнаружено тело 55-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, погибший обогревал дом самодельным отопительным устройством. Из-за неисправности устройства мог произойти хлопок, который привел к трагическим последствиям.

22 января более 600 человек эвакуировали из общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы из-за возгорания в комнате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«После пожара в здании общежития по адресу улица Полещеева, дом 15 были эвакуированы 630 человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в одной из комнат горели личные вещи на площади 6 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Днем ранее, 21 января, при пожаре в металлической бытовке в Новой Москве погиб один человек, сообщает телеканал «360».

В сообщении ГУ МЧС говорится, что сигнал о пожаре поступил в 23:31, 8 января. По указанному адресу происходило загорание отдельно стоящей металлической бесхозной бытовки. Площадь пожара составила порядка шести квадратных метров. В 00:10 возгорание было ликвидировано.

Четыре дня назад в квартире в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы при пожаре погиб один человек. По данным МЧС, пожар произошел 20 января на 13 этаже, площадь возгорания составила примерно 40 кв. м. Уточняется, что 12 человек спасли пожарные.