Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава томского МЧС предстал перед судом за взятку в крупном размере 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело экс-главы томского МЧС Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки на сумму 300 тыс. рублей, в пятницу начали рассматривать в суде. По версии обвинения, подсудимый взял деньги для оказания материальной помощи сотрудникам кемеровского МЧС, обвиняемым в рамках дела о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Следственный комитет на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Томской области, который был задержан с поличным 24 июля в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").
"Бегун, действуя из корыстных побуждений, поручил своему подчиненному изыскать денежные средства, мотивировав свои указания необходимостью оказания материальных услуг по оплате адвокатов своим коллегам из Кемеровской области", — сказала в ходе судебного заседания гособвинитель Наталия Бондаренко.
По версии следствия, в июне — июле 2018 года Бегун незаконно потребовал от подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС. При этом он высказал готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.
Как уточнила Бондаренко журналистам, речь идет о матпомощи для сотрудников МЧС, которые являются фигурантами по делу о пожаре в "Зимней вишне". Сам Бегун виновным себя не признал.
"В мое отсутствие подбросили папку с деньгами. Свою вину не признаю", — сказал он.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, в том числе сотрудникам кемеровского МЧС, еще один человек проходит подозреваемым. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ: халатность, растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве.
ТАСС: последние новости
Москвича приговорили к трем годам тюрьмы за ложные сообщения о минировании Госдумы Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100 СК возбудил дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после нападения в Нальчике
Комментарии
Происшествия , ФСБ , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Томская Область
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
04:59
Настольная игра про Солсбери возмутила британцев
Общество
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение