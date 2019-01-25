Экс-глава томского МЧС предстал перед судом за взятку в крупном размере

Дело экс-главы томского МЧС Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки на сумму 300 тыс. рублей, в пятницу начали рассматривать в суде. По версии обвинения, подсудимый взял деньги для оказания материальной помощи сотрудникам кемеровского МЧС, обвиняемым в рамках дела о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Следственный комитет на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Томской области , который был задержан с поличным 24 июля в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

"Бегун, действуя из корыстных побуждений, поручил своему подчиненному изыскать денежные средства, мотивировав свои указания необходимостью оказания материальных услуг по оплате адвокатов своим коллегам из Кемеровской области", — сказала в ходе судебного заседания гособвинитель Наталия Бондаренко.

По версии следствия, в июне — июле 2018 года Бегун незаконно потребовал от подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС. При этом он высказал готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Как уточнила Бондаренко журналистам, речь идет о матпомощи для сотрудников МЧС, которые являются фигурантами по делу о пожаре в "Зимней вишне". Сам Бегун виновным себя не признал.

"В мое отсутствие подбросили папку с деньгами. Свою вину не признаю", — сказал он.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, в том числе сотрудникам кемеровского МЧС, еще один человек проходит подозреваемым. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ: халатность, растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве.