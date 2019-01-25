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Два человека погибли на угольном разрезе под Новосибирском при замене колеса «БелАЗа» 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двое рабочих погибли на угольном разрезе "Восточный" (угольная компания "ВостокУголь") из-за лопнувшего при замене колеса "БелАЗа" — одного из крупнейших в мире карьерных самосвалов. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту следственные органы проводят проверку.
"Вчера в 08:45 мск на разрезе "Восточный" в Искитимском районе Новосибирской области при замене колеса на автомобиле "БелАЗ" погибли двое рабочих. Колесо при замене лопнуло, один из рабочих погиб на месте, второй умер в больнице", — сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту региональное СУ СК РФ проводит доследственную проверку.
"ВостокУголь" начал разрабатывать разрез "Восточный" в 2015 году, в 2016 году там началась добыча антрацита. Для вывоза угля в 2016 году введена в эксплуатацию собственная железнодорожная станция "Восточная" пропускной способностью до 5 млн тонн. Запасы антрацита на разрезе оцениваются в 164 млн тонн.
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Происшествия , СКР , Новосибирск
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