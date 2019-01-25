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Восток России вновь накрыла волна сообщений о минированиях 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ВКонтакте
После анонимных сообщений об угрозе взрыва в Благовещенске и Якутске сотрудники правоохранительных органов проверяют ряд социальных объектов и административных зданий. Так, в Якутске идет эвакуация из мэрии города, нескольких школ и больниц.
В Иркутской области после поступления аналогичных сообщений эвакуируют 11 крупных объектов, в том числе, с массовым пребыванием людей. Сотрудники полиции ведут проверки, в том числе, в больницах, торговом центре в Ангарске, двух пожарных частях, сообщает ТАСС.
В Бурятии сотрудники спецслужб проверяют здания правительства республики, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ. Проводится эвакуация людей. По свидетельствам очевидцев, центр Улан-Удэ перекрыт автомобилями ДПС. Также эвакуированы сотрудники и посетители Почтамта, расположенного на главной площади города.
Как сообщалось, на этой неделе после информации о заложенных взрывных устройствах массовая эвакуация проводилась в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. Позже полученная информация не подтвердилась.
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Происшествия , Почта России , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Якутск
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