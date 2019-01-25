В Благовещенске эвакуируют учебные заведения из-за сообщений о минировании

Учебные заведения в пятницу эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщила РИА Новости представитель Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.

"Подтверждаем, эвакуируют учебные заведения", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что эвакуация проводится в связи с поступившей информацией о якобы "минированиях".

Как передает корреспондент РИА Новости, эвакуируют в том числе Благовещенский педуниверситет, рядом множество людей, пожарные машины и правоохранители.

В январе 2019 года в ряде городов России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. В четверг эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска, эвакуации прошли в Хабаровске, а ранее из-за подобных сообщений проверяли торговые центры и ведомства Приморского края и ряд социальных объектов Петропавловска-Камчатского. Кроме того, 9 января правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области за ложное сообщение о "минировании" в городе Магнитогорск, а 14 января полиция сообщала о случае минирования школ в Нижневартовске (ХМАО), к которому оказалась причастна 12-летняя девочка, звонившая в экстренные службы с чужого телефона.