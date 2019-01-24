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Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго выросло с 96 до 100 человек. О смерти еще четверых пострадавших сообщил в четверг на своем сайте мексиканский Институт социального страхования.
"Этим пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико", — говорится в заявлении организации.
Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей. Власти 19 января заявили, что случившееся не повлияет на реализацию их стратегии по борьбе с хищениями топлива.
В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы государственной нефтегазовой компании Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.
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Происшествия , Мексика
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