В ЕР требуют жесткого наказания для сломавших пандус для инвалида в Москве

Самые жесткие меры нужно принять против соседей-вандалов, сломавших пандус для ребенка-инвалида в одном из подъездов дома в Москве , столичное отделение "Единой России" следит за ситуацией вокруг этого "нечеловеческого акта вандализма", такие заявления представителей ЕР приводит в четверг пресс-служба партии.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщения о том, что в жилом доме по Авиамоторной улице в Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка.

"Это возмутительный факт жестокости и равнодушия людей. И уже, к сожалению, не первый раз мы сталкиваемся с тем, что кому-то мешает сама конструкция пандуса, который, по мнению жильцов, не очень хорошо выглядит в их жилом доме и мешает проходу. Но, тем не менее, ситуация, когда кто-то портит пандус — крайне возмутительна", — сообщила координатор партпроекта "Безопасная столица", депутат Мосгордумы Инна Святенко, которую цитирует пресс-служба.

"Надо принять самые жесткие меры, тем более, если люди не понимают, что это единственная возможность ребенку-инвалиду оказаться на улице, гулять и вообще быть полностью интегрированным в социальную среду", — сказала она.

В свою очередь, секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский заявил, что дети с ограниченной физической активностью, к огромному сожалению, нередко становятся жертвами жестокости.

"Сейчас следователи проверяют информацию… Мы возмущены таким нечеловеческим актом вандализма и агрессии, направленным на ребенка-инвалида и его семью. Делаем все возможное, чтобы помочь семье в данной ситуации и не выпускаем ее из поля зрения. На данный момент пандус исправен", — сказал он.

По словам Метельского, совершенно очевидно, что любой вопрос, даже самый сложный, можно решить мирным путем.