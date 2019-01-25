Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕР требуют жесткого наказания для сломавших пандус для инвалида в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Самые жесткие меры нужно принять против соседей-вандалов, сломавших пандус для ребенка-инвалида в одном из подъездов дома в Москве, столичное отделение "Единой России" следит за ситуацией вокруг этого "нечеловеческого акта вандализма", такие заявления представителей ЕР приводит в четверг пресс-служба партии.
Ранее Следственный комитет начал проверку сообщения о том, что в жилом доме по Авиамоторной улице в Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка.
"Это возмутительный факт жестокости и равнодушия людей. И уже, к сожалению, не первый раз мы сталкиваемся с тем, что кому-то мешает сама конструкция пандуса, который, по мнению жильцов, не очень хорошо выглядит в их жилом доме и мешает проходу. Но, тем не менее, ситуация, когда кто-то портит пандус — крайне возмутительна", — сообщила координатор партпроекта "Безопасная столица", депутат Мосгордумы Инна Святенко, которую цитирует пресс-служба.
"Надо принять самые жесткие меры, тем более, если люди не понимают, что это единственная возможность ребенку-инвалиду оказаться на улице, гулять и вообще быть полностью интегрированным в социальную среду", — сказала она.
В свою очередь, секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский заявил, что дети с ограниченной физической активностью, к огромному сожалению, нередко становятся жертвами жестокости.
"Сейчас следователи проверяют информацию… Мы возмущены таким нечеловеческим актом вандализма и агрессии, направленным на ребенка-инвалида и его семью. Делаем все возможное, чтобы помочь семье в данной ситуации и не выпускаем ее из поля зрения. На данный момент пандус исправен", — сказал он.
По словам Метельского, совершенно очевидно, что любой вопрос, даже самый сложный, можно решить мирным путем.
"Здесь же ясно, что права ребенка с ограниченными возможностями были нарушены непозволительным, жестким образом, и самое настоящее негодование вызывает то, что это случилось в Москве", — сказал секретарь партийного отделения.
Последние новости
Назван доход чиновницы, заявившей, что матерям после 30 лет не нужны деньги Названа самая полезная для здоровья рыба Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых
Комментарии1
Происшествия , Андрей Метельский , Инна Святенко , Мосгордума , Единая Россия , СКР , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение