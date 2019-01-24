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Источник: в Нальчике неизвестные напали на полицейского 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападение на экипаж ДПС, состоящий из трех человек, произошло в Нальчике, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КБР.
"Пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии подтверждает факт нападения на экипаж ДПС в составе трех человек, один из сотрудников получил ножевое ранение. Работает оперативно-следственная группа", — сказал собеседник агентства, добваив, что трое нападавших ликвидированы.
"В соответствии с законом "О полиции" было применено табельное оружие, в настоящее время трое напавших ликвидированы, еще один ранен", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские устанавливают личности напавших.
В республиканской клинической больнице в свою очередь сообщили, что сотруднику полиции потребовалась операция, также госпитализированы двое неизвестных.
"В приемной один сотрудник и двое неизвестных без документов. [Полицейский] в операционной, оперируют", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил ТАСС источник в медицинских кругах региона, у сотрудника полиции проникающее ножевое ранение.
По предварительной информации, нападение совершено на углу улиц Идарова и Суворова, на окраине города. Это выезд из Нальчика в сторону Владикавказа.
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Происшествия , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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