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Российскую больницу проверят после смерти ребенка из-за неверного диагноза 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проверит одну из больниц города Копейска Челябинской области после того, как там 2 января скончалась девятилетняя девочка после долгого лечения. Об этом в четверг, 24 января, сообщает сайт управления ведомства по региону.
Как уточняет портал 74.ru, помимо Следственного комитета, в ситуации разбирается областной Минздрав.
По данным журналистов, причиной смерти стали опухоль и отек головного мозга. Родители уверены, что, если бы был поставлен верный диагноз и назначено соответствующее лечение, их дочь можно было бы спасти.
Сообщается, что с октября 2018 года девочку лечили от ротавирусной инфекции, а затем от гастрита. В последние дни декабря родители сами заподозрили у ребенка опухоль и просили провести МРТ, однако им отказали, заявив, что аппарат сломан.
2 января состояние девочки ухудшилось, ее доставили в реанимацию филиала копейской городской больницы №1 в поселке Потанино. Дежурный врач сразу увидел на снимке отек мозга. Ребенок умер, не дождавшись медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в роддоме в Калининграде умер новорожденный, которому не ввели необходимое дорогостоящее лекарство из-за соответствующего распоряжения исполняющей обязанности главного врача. На женщину завели уголовное дело о превышении полномочий.
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Происшествия , Минздрав РФ , СКР , Копейск , Челябинская Область
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