Не приходя в сознание: как медбрат изнасиловал пациентку

США задержан медбрат клиники, в которой женщина, десять лет находящаяся в вегетативном состоянии, родила ребенка. Мужчина подозревается в изнасиловании, поскольку пациенка не способна говорить и ходить, а это значит, что ребенок мог быть зачат лишь в результате насильственных действий. Отцовство злоумышленника установил ДНК тест. Сам он отказался давать показания.

В США арестован медбрат, изнасиловавший пациентку, десять лет пребывавшую в состоянии комы. Как сообщает Fox со ссылкой на официальное заявление полиции штата Аризона, в результате этого полового акта женщина родила ребенка.

По словам шефа полиции города Феникс в Аризоне Джери Уильямс, чью пресс-конференцию транслировали местные телеканалы, главным подозреваемым является работавший в больнице 36-летний медбрат Натан Сазерленд, на попечении которого находилась пациентка. С помощью теста ДНК было установлено, что именно он является отцом ребенка.

«Мы работали без остановки каждый день и ночь, чтобы расследовать это дело. Полиция нашего города обязана была арестовать его ради жертвы, а также ради нового члена нашего общества, беззащитного ребенка», — заявила Уильямс.

Она также добавила, что медбрат работал в клинике с 2011 года, в связи с чем предстоит еще выяснить, сколько раз Сазерленд успел надругаться над женщиной за время ее нахождения в клинике.

Сейчас Натан Сазерленд находится под домашним арестом и обязан носить специальное отслеживающее устройство. Ему также выписан штраф в размере $500 тыс. и предъявлены обвинения в сексуальном насилии и жестоком обращении с недееспособным человеком. Перед судом он предстанет 30 января. Адвокаты Сазерленда также настаивают на повторной экспертизе ДНК. До этого момента медицинский работник отказался давать какие-либо комментарии.

Отмечается, что 29-летнея жертва медбрата проходит длительную реабилитацию из-за повреждения мозга после эпилептического припадка, случившегося с ней в три года. Ей нужен постоянный уход и наблюдение врачей, так как девушка может двигать только головой и шеей и издавать некоторые звуки. Она также реагирует на звуки и узнает знакомых людей.

Несмотря на тяжелое состояние матери, ребенок родился абсолютно здоровым: его воспитанием будут заниматься родители девушки. «Мы не выбираем, как прийти в этот мир», — сказал представитель полиции Томми Томсон, добавив, что забота о новорожденном будет проходить под наблюдением служб социальной поддержки.

Инцидент в больнице штата Аризона вызвал широкий резонанс — критике подверглась и сама больница, врачи которой не смогли вовремя определить беременность пациентки и прервать ее.

Как отмечают сами медики, никаких признаков «особого положения» женщины они не замечали вплоть до начала родов.

После случившегося в больнице было введено новое правило — врачам мужского пола запрещено заходить к пациенткам без присутствия женщин. Два врача были отстранены от работы, гендиректор клиники написал заявление б увольнении.

Ранее сообщалось, что инцидент с изнасилованием беспомощной пациентки произошел в российской компании, оказывающей частные услуги по косметологии и пластической хирургии. В августе 2017 года жительница Самары подверглась насилию прямо во время операции. По слова женщины, она очнулась от наркоза и почувствовала, что над ней надругались.

Спустя год сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-анестезиолога, на которого указала женщина. По версии следствия, он изнасиловал ее, пока пациентка находилась под общим наркозом после пластической операции. На данный момент следователи передали дело в суд.

Беспомощностью пациентки воспользовался и другой врач, который изнасиловал свою пациентку в стационаре неврологического отделения больницы при Техническом университете Мюнхена. В конце декабря 2016 года 58-летний медбрат, работавший в больнице на протяжении десяти лет, дал пациентке успокоительное средство и проводил в туалет ее палаты. Там 53-летняя женщина потеряла сознание и на утро проснулась с болезненными ощущениями внизу живота. Проведенный осмотр обнаружил остатки спермы, по которым специалистам не составило труда провести экспертизу и выявить преступника.