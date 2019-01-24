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Сын хотел избежать встречи с родителями и пригрозил взорвать самолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Самолет авиакомпании EasyJet развернулся на полпути из Лиона в Ренн из-за того, что не желавший видеться с родственниками студент специально пошутил про бомбу на борту. Об этом сообщает Independent.
23-летний студент из Ренна не хотел, чтобы родители навещали его. Поэтому он анонимно позвонил в аэропорт и сообщил, что самолет, на котором должны были лететь его родители, заминирован.
В качестве меры предосторожности капитан воздушного судна решил развернуть лайнер в аэропорт вылета. Как сообщили представители компании, самолет благополучно приземлился в Леоне, и сотрудники аэропорта эвакуировали всех пассажиров.
Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось идентифицировать злоумышленника и установить его мотивы. Сейчас студент находится под стражей. 21 мая он предстанет перед судом.
В августе 2018 года пассажир авиакомпании Norwegian Airlines заявил о том, что у него бомба, чтобы сменить не понравившееся ему место в самолете. Инцидент произошел на рейсе Орландо — Лондон. После того, как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники правоохранительных органов вывели пассажиров и проверили салон самолета. После этого нарушителя задержала полиция.
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Происшествия , Easyjet , МВД
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