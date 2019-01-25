Неизвестные, которые вечером в четверг напали на наряд ДПС в Нальчике, ранив одного полицейского, были вооружены пятью ножами, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в Нальчике четверо неизвестных с ножами напали на наряд ДПС из трех человек, воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшим, в результате трое из них были ликвидированы, а один ранен, позже он скончался в больнице. Один из сотрудников полиции получил ножевые ранения, его прооперировали и перевели в реанимацию, он находится в тяжелом состоянии.
"У нападавших были обнаружены пять ножей, а в сумке одного из них нашли маски. Личности устанавливаются, никаких документов у них при себе не было", — сказал собеседник агентства.