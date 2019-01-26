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Спрятавшийся в унитазе питон вцепился в австралийку 

Мир24 + ещё 4
Фото: globallookpress.com
На жительницу австралийского города Брисбен напал питон, когда та решила воспользоваться туалетом. По данным Daily Mail, рептилия оказалась не ядовитой, однако она сильно напугала женщину.
Отмечается, что когда Хелен Ричардс села на унитаз, то почувствовала на своей коже острые клыки. От неожиданности она подпрыгнула. В унитазе оказался полуметровый питон. Змее удалось прокусить ей кожу до крови. Женщина вызвала охотников на змей. Выяснилось, что это ромбический питон, он не ядовит и не представляет опасности для людей.
Специалисты вытащили змею и отнесли ее к ближайшему водоему. По их словам, за 25 лет работы это первый случай, когда питон нападает на человека, прячась в унитазе.
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