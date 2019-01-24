Оправданы фигуранты главного «наркотического» дела России

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем членам группы предпринимателя Сергея Шилова по крупнейшему в России «наркотическому» делу о торговле кондитерским маком. Об этом в своем Telegram-канале сообщает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

По его словам, судья вынес оправдательный приговор на основании соответствующего вердикта присяжных заседателей. Он также напомнил, что дело длилось семь лет.

Так называемое маковое дело было заведено в 2012 году после покупки российским бизнесменом иностранного кондитерского мака. По подсчетам ФСКН , в 200 тоннах семян было 0,00069 процента морфина и 0,00049 процента кодеина.

В наркоторговле обвинили владельца крупнейших бакалейных компаний «МКМ» и «Алкарус» Сергея Шилова, его сына Романа и брата Владимира. Фигуранткой дела стала и ученая, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина: она написала отзыв на партию мака, согласно которому сделать из предоставленного вещества наркотики было невозможно.