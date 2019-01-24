Обвинения против «хакера» Лысенко рассыпались в суде

Адвокат Иван Миронов , представляющий интересы Юрия Лысенко — обвиненного в составе преступной группы в создании преступного сообщества с целью хищения средств со счетов ряда банков, заявил о полной невиновности своего подзащитного. Об этом юрист заявил в интервью «Ленте.ру»

По его словам, предъявленное Лысенко обвинение — полностью голословно, так как изложенные в нем факты не подкреплены никакими доказательства, более того, оно было полностью опровергнуто представленными доказательствами стороны защиты.

«В ходе судебного следствия было установлено, что у Юрия Лысенко имелось алиби, в инкриминируемое ему время создания преступного сообщества в городе Москве, он вообще находился в другой стране», — утверждает Миронов.

«Более того, в материалах уголовного дела нет ни переговоров, ни переписок в инкриминируемое время создания преступного сообщества», — говорит адвокат.

«То есть по версии органа предварительного следствия, Лысенко ментальным и телепатическим способом вовлек в преступное сообщество неизвестных ему людей, о существовании которых он не знал», — иронизирует защитник.

Он также говорит о том, что судом установлено — никто из подсудимых никогда его не видел и не слышал о нем, а еще один подсудимый по этому же делу — Тестов, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в суде полностью опроверг обвинение в отношении Лысенко, заявив что все операции, в совершении которых обвиняют Юрия осуществлял он, «денежные средства распределял он, а не Лысенко, о Лысенко никогда не слышал и не знает кто это».

По словам Миронова, по инициативе защиты было подготовлено 20 заключений ведущих российских специалистов в сфере компьютерной информации, которые опровергли даже возможность существования вменяемого следствием механизма хищения. Он также отметил, что сама компьютерно-техническая экспертиза проведена с существенными нарушениями норм УПК РФ. Об этом же, по словам Миронова, свидетельствуют ответы хостинговых компаний, которые полностью опровергли версию обвинения о том, что Юрий Лысенко арендовал какие-либо сервера у них и вообще пользовался интернетом во время совершения инкриминируемых ему операций. В свою очередь, экспертизы системы ДБО потерпевшего банка «Зенит» , где Лысенко инкриминируется осуществление переводов, вообще полностью опровергли предъявленное ему обвинение.

Адвокат также утверждает, что следствием не установлена принадлежность заявленных в материалах аккаунтов Юрию Лысенко, а сторона защиты полностью опровергла это показаниями специалистов и экспертизами.

«Следствие утверждает, что отмена операций происходила дистанционно через POS-терминалы в США, однако в log-файлах из процессинговых центров, представленных потерпевшими банками, указано, что отмены операций происходили с банкоматов при физическом присутствии неких злоумышленников в США и Европе, что также подтвердили платежные системы и многочисленные экспертизы, проведение которых было инициировано стороной защиты, а наш подзащитный никогда не был в США, и не был в Европе во время совершения инкриминируемых ему операций», — подчеркивает Миронов.

По словам защиты, обвинение настаивает, что «существовала злодейская программа, созданная из двух американских процессинговых программ, однако следов ее не нашли, а компании-производители официально подтвердили, что это не только невозможно, но и функционал данных продуктов не соответствует механизму хищения и подтвердили факт невозможности внесения в них каких-либо изменений.

»Наш подзащитный находится в СИЗО 3,5 года за создание несуществующего программного обеспечения, которое, как подтвердили многочисленные эксперты, экспертизы и ответы международных и отечественных компаний, даже гипотетически существовать не могло и не могло обладать той функциональностью, которую придумал следователь», — подытоживает Миронов.

Он также утверждает, что инкриминируемый ущерб от якобы совершенных подсудимым операций был завышен почти на 900 миллионов рублей.

Гражданин Украины Юрий Лысенко обвиняется в хищении у банков более одного миллиарда рублей в составе сформированной им, по версии следствия, преступной группы. Гособвинитель потребовал приговорить фигурантов дела к заключению на срок от 6,5 до 15 лет. Перед судом, кроме Лысенко предстали 13 человек. По версии следствия, Лысенко в период с 1 июня по 18 июля 2014 создал преступное сообщество в Москве: арендовал жилое помещение, приобрел и разместил в нем средства вычислительной техники и мобильной связи, необходимые для оперативной передачи информации остальными участниками группы для их последующего перевода из безналичного оборота в наличный, а также арендовал на заграничных ресурсах удаленные сервера для размещения на них созданной им программы, с помощью которой формировал и направлял в кредитно-финансовые учреждения подложные электронные платежные поручения (технические авторизационные реверсивные операции).

Обвинение инкриминирует ущерб в 39,5 миллиона рублей «Промсвязьбанку» , 45 миллионов рублей «Уралсибу», 106 миллионов рублей банку «Траст» и 883,5 миллиона рублей банку «Зенит».

В ходе судебного следствия по инициативе защиты экспертами АНО «Содэкс» Московской Государственной Академии им. Кутафина и Экспертно-Правовым Центром «Прометей» были проведены автороведческие экспертные исследования показаний специалистов обвинения. Эксперты, по словам адвоката, пришли к однозначному выводу, что автором так называемых технических показаний специалистов был непосредственно сам следователь Алексашин Д. Н., который вел данное уголовное дело.