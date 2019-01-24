Опубликован рапорт о крушении Ту-22М3

В Сети появилось фото рапорта о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области , где указаны и обстоятельства катастрофы, и тот факт, что на борту был боекомплект.

Рапорт опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

В документе говорится, что самолет выполнял учебный полет, нес на борту опасные грузы и боеприпасы: ракеты Х-22Н (под левым полукрылом) без заправки, 750 патронов ОФЗ.

Отмечается, что при заходе на посадку командир корабля допустил приземление с повышенной перегрузкой в районе торца ВПП.

«Далее самолет повторно отделился от ВПП, стал разрушаться с отделением кабины экипажа от фюзеляжа и воспламенился. Команды РП (руководителя полетов) на покидание самолета экипаж не выполнил. Самолет упал в 500 метрах от начала ВПП. Сгорел. Кабина экипажа пролетела дальше», — говорится в документе.

Погибли командир экипажа майор Алексей Гурьев , помощник командира корабля Константин Мазунин, штурман капитан Виктор Грейф. Выживший — штурман подполковник Максим Рылков.

Самолет выпущен 31 марта 1986 года, последний ремонт проводился в 2012 году.

Ранее в этом Telegram-канале, который ведется высокопоставленными действующими и отставными военными, заявили, что на борту бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области, были крылатая ракета Х-22Н и 750 патронов ОФЗ. Минобороны заявляло об обратном.

Ту-22М3 разбился 22 января при посадке на аэродром в Оленегорске Мурманской области. Причиной называлось попадание самолета в снежный заряд, однако затем эти сведения были опровергнуты. Погибли три члена экипажа, еще один выжил и направлен на лечение в Москву.

Полеты всех Ту-22М3 временно запретили.