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Девочка отбилась от убийцы и забрала награду за свое освобождение 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: соцсети
Дочерняя компания Hormel Foods Jennie-O Turkey Store выплатит в качестве обещанного вознаграждения 25 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей) похищенной Джейми Клосс (Jayme Closs), которой удалось самостоятельно сбежать от похитителя. Об этом сообщает издание ABC News.
Пропавшую обнаружили 10 января в городе Гордон, штат Висконсин, — примерно в 112 километрах от дома, где она проживала с семьей. Клосс удалось сбежать от 21-летнего преступника Джейка Паттерсона (Jake Patterson), когда тот покинул дом, приказав ей лежать под кроватью до его возвращения.
По словам правоохранительных органов, 13-летняя пленница провела три месяца в заключении у преступника, который в момент похищения убил ее родителей Дениса и Джеймс Клосс.
Погибшие долгое время работали на компанию Jennie-O Turkey Store, пожелавшую выплатить вознаграждение. «Вся наша команда в Jennie-O скорбит из-за случившегося. Мы все еще не можем прийти в себя после потери "членов нашей семьи" Джеймс и Дениса», — сказал президент компании Стив Ликкен (Steve Lykken), добавив, что восхищается отвагой юной Клосс.
Изначально представители компании заявили, что выплатят деньги в обмен на любую информацию, которая поспособствует поиску девочки, однако в результате пожелали передать всю сумму самой пострадавшей.
Судебное разбирательство по делу Паттерсона назначено на 6 февраля 2019 года.
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Происшествия , Висконсин , Гордон
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