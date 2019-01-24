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Более 600 человек эвакуировали из школы в Москве из-за короткого замыкания 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва/24
Свыше 600 человек эвакуировали из школы на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел в школе №2044 на Дмитровском шоссе. Замыкание произошло в электрощите. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в московских школах планируют проверить пожарную безопасность после того, как в здании гимназии на северо-востоке города произошло короткое замыкание. Проверку проведут активисты проекта "Безопасная столица".
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