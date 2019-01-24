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В сургутском аэропорту рассказали о пытавшемся угнать самолет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: СК РФ
Обвиняемый в угоне самолета «Аэрофлота» житель Сургута Павел Шаповалов не вел себя подозрительно перед вылетом, билет он купил в воздушной гавани, сообщил первый заместитель гендиректора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.
«На каждом этапе прохождения этим пассажиром предполетных процедур никаких признаков его каких-либо злых намерений, алкогольного или наркотического опьянения выявлено не было. Он не вел себя так, чтобы на него кто-то мог внимание свое обратить… У нас было много изображений и видео с его участием», — сообщил Прийма, передает РИА «Новости».
Шаповалов не покупал ничего в буфете, сидел в углу, поодаль от других пассажиров.
«У меня сложилось впечатление, что он впервые летит на самолете — приехал из глубинки к нам и ему все было необычно, и вел себя так… Ни один часто летающий пассажир в зоне досмотра у нас обувь, как он, снимать не будет… Мужчины этой процедуре не подвергаются», — добавил замдиректора аэропорта.
При покупке билета в кассе Шаповалова не интересовали другие направления, в том числе Афганистан.
«Попросил в Москву, ему продали билет на Москву, кассир никаких сомнений в голосе не услышала», — сказал Прийма.
Во вторник пассажир рейса Сургут — Москва пытался проникнуть в кабину пилотов и заставил изменить курс самолета на Афганистан. При этом он заявлял, что у него якобы есть оружие.
Командир Boeing решил посадить воздушное судно в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где подозреваемого задержали.
В среду Шаповалов был арестован судом на два месяца. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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Комментарии
Происшествия , Boeing , Аэрофлот , РИА Новости , Сургут
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