Спасатели могут высадиться на горящий танкер, чтобы остановить его дрейф

Спасатели могут предпринять попытку высадки на горящий в районе Керченского пролива танкер, дрейфующий в сторону берега Крыма , чтобы поставить судно на якорь и остановить дрейф, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречлофта.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи. Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.

"Спасатели оценят возможность высадки, если будет, высадятся на нос танкера "Канди", чтобы постараться отдать якорь. Посмотрят, как там его швартовные устройства… якорная цепь, все ли нормально, есть ли такая возможность, и постараются отдать якорь для того, чтобы его зафиксировать", — сообщили РИА Новости в Росморрефлоте.

Представители ведомства отметили, что подобного рода практики, когда горящее судно дрейфует в сторону берега, в России до сих пор не было.

"Угроза (в случае продолжения дрейфа и подхода судна к берегу — ред.) существует для береговых объектов, для судоходства, задача — этого не допустить", — добавили в Росморречфлоте. "Канди" движется на текущий момент в сторону мыса Такиль.

Пока угрозы для судоходства нет, в этом районе проходки судов не осуществляются. Охлаждение корпуса судна "Маэстро" продолжается.