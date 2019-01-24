Из московского музея пропала старинная икона

Государственный исторический музей не нашел в своих фондах икону «Богоматерь Смоленская Шуйская» ( Вологда , XVI век). Об этом сообщает РИА Новости.

Икону должны были показать на плановой выставке «Богоматерь Смоленская Шуйская», однако хранитель ее не обнаружил.

После внутренней проверки сотрудники музея обратились в полицию. Источник в правоохранительных органах Москвы заявил агентству, что полицейские уже начали проверку.

В 2018 году икону выставляли в Мурманском художественном музее. Она вернулась в фонд Исторического музея в августе 2018-го. Точное время пропажи иконы и сумма возможного ущерба пока неизвестны.

Telegram-канал Mash отмечает, что пропавшая икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» — копия иконы, которой приписывают спасение Руси от Чумы в XVII веке. Подлинник был утерян в 30-х годах прошлого века.