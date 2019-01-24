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Из московского музея пропала старинная икона 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственный исторический музей не нашел в своих фондах икону «Богоматерь Смоленская Шуйская» (Вологда, XVI век). Об этом сообщает РИА Новости.
Икону должны были показать на плановой выставке «Богоматерь Смоленская Шуйская», однако хранитель ее не обнаружил.
После внутренней проверки сотрудники музея обратились в полицию. Источник в правоохранительных органах Москвы заявил агентству, что полицейские уже начали проверку.
В 2018 году икону выставляли в Мурманском художественном музее. Она вернулась в фонд Исторического музея в августе 2018-го. Точное время пропажи иконы и сумма возможного ущерба пока неизвестны.
Telegram-канал Mash отмечает, что пропавшая икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» — копия иконы, которой приписывают спасение Руси от Чумы в XVII веке. Подлинник был утерян в 30-х годах прошлого века.
Происшествия , Вологда
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