Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд ужесточил приговор Пирумову 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд ужесточил приговор по так называемому «делу рестовраторов», экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил три года колонии. Суд уже рассматривал представление прокурора и ужесточил приговор по делу, однако в прошлом году Верховный суд отправил дело на пересмотр.
«Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить», — говорится в решении суда.
Кроме того, Пирумову назначен штраф в размере миллиона рублей.
Осенью 2017 года районный суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч. Позднее суд подтвердил этот срок, но увеличил штраф — до миллиона рублей. Прокуратура подала на это решение кассационную жалобу, в итоге решение городского суда было отменено и дело было вновь направленно в апелляционную инстанцию.
Пирумов и другие фигуранты похитили более ста миллионов рублей при ресторации объектов культурного наслаждения в Москве, Калуге и Калининграде.
Весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо в мае 2018 года стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно. Пирумов и Колесеников заключены под стражу до 17 апреля.
News.ru: последние новости
Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы Мэр Нефтеюганска был в конфликте с правоохранителями Откуда в России подпольные оружейные бароны
Комментарии1
Происшествия , Григорий Пирумов , Никита Колесников , Борис Мазо , Эрмитаж , Минкультуры , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель пошла против Трампа43
Суд решил судьбу Януковича189
Турция бросила Россию на полпути181
Израильские военные попали под обстрел1
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта76
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение