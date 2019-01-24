Суд ужесточил приговор Пирумову 

Московский городской суд ужесточил приговор по так называемому «делу рестовраторов», экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил три года колонии. Суд уже рассматривал представление прокурора и ужесточил приговор по делу, однако в прошлом году Верховный суд отправил дело на пересмотр.
«Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить», — говорится в решении суда.
Кроме того, Пирумову назначен штраф в размере миллиона рублей.
Осенью 2017 года районный суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч. Позднее суд подтвердил этот срок, но увеличил штраф — до миллиона рублей. Прокуратура подала на это решение кассационную жалобу, в итоге решение городского суда было отменено и дело было вновь направленно в апелляционную инстанцию.
Пирумов и другие фигуранты похитили более ста миллионов рублей при ресторации объектов культурного наслаждения в Москве, Калуге и Калининграде.
Весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо в мае 2018 года стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно. Пирумов и Колесеников заключены под стражу до 17 апреля.