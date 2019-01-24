Ребенок полежал в подгузниках и попал в больницу с ожогом третьей степени

Трехгодовалая дочь жительницы Великобритании София получила ожоги третьей степени после того, как надела подгузники. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Джемма Фри (Gemma Free) из английского города Барнсли вспоминает, как в одну из январских ночей 2018 года надела девочке свежие подгузники и уложила ее спать. Спустя восемь часов женщина вернулась к Софии, чтобы собрать в детский сад, однако в местах, где находился подгузник, она обнаружила покраснения. Состояние кожи «ухудшалось с каждой минутой».

Тогда мать отвезла ребенка в больницу. По ее словам, девочке пришлось пролежать в палате под присмотром врачей четыре дня абсолютно голой, поскольку любое прикосновение к коже доставляло резкую боль. В результате на теле Софии, которой на данный момент исполнилось четыре года, остались слабозаметные шрамы от ожогов.

Фри решилась рассказать свою историю только после того, как 21 января 2019 года издание The Mirror осветило случай, как у двухгодовалого малыша из Австралии посреди ночи взорвалась пеленка и оставила на груди ребенка опасные вещества.

После инцидента с ожогом мать пострадавшей девочки связалась с компанией Huggies и пожаловалась на вредоносные пеленки. Представители бренда отказались брать на себя ответственность за случившееся и заявили, что их продукция никакого вреда для здоровья человека не представляет.