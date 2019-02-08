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В Шереметьево трех человек сняли с рейса за распитие алкоголя на борту 

РИА Новости + ещё 68 41 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Трех человек в аэропорту Шереметьево сняли с самолета в Анталию за распитие алкоголя, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетающего в Анталию. Причина вызова — отказ капитана воздушного судна в перелете трем пассажирам, которые после посадки в салон авиалайнера стали употреблять спиртные напитки", — сообщили в ведомстве.
Пассажиров сняли с борта и доставили в транспортную полицию, уточнили в пресс-службе. Составлены административные материалы по статье 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в общественном месте").
Ранее в пресс-службе МВД РФ РИА Новости сообщили, что в 2018 году больше 2,1 тысячи граждан не допустили к полетам на гражданских самолетах, более 900 были сняты с рейсов.
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Происшествия , Общество , Аэропорт Шереметьево , МВД , РИА Новости
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