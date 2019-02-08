В Шереметьево трех человек сняли с рейса за распитие алкоголя на борту

"Поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетающего в Анталию. Причина вызова — отказ капитана воздушного судна в перелете трем пассажирам, которые после посадки в салон авиалайнера стали употреблять спиртные напитки", — сообщили в ведомстве.

Пассажиров сняли с борта и доставили в транспортную полицию, уточнили в пресс-службе. Составлены административные материалы по статье 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в общественном месте").

Ранее в пресс-службе МВД РФ РИА Новости сообщили, что в 2018 году больше 2,1 тысячи граждан не допустили к полетам на гражданских самолетах, более 900 были сняты с рейсов.