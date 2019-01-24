Подмосковный ТЦ эвакуировали из-за гигантской трещины в полу

В ТЦ «Глобус» в подмосковном Щелково объявлена эвакуация из-за трещины в полу, сообщил источник в экстренных службах.

«В торговом центре на Пролетарском проспекте образовалась трещина в полу. Ее обнаружили ночью, но к утру она серьезно увеличилась. Сейчас ее ширина составляет более одного сантиметра», — сообщил источник ТАСС.

По данным источника, трещина образовалась на стыке бетонных плит. Ее длина превышает 100 метров.

Из торгового центра эвакуировали несколько сотен человек. На место прибыли экстренные службы.