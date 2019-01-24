В ТЦ «Глобус» в подмосковном Щелково объявлена эвакуация из-за трещины в полу, сообщил источник в экстренных службах.
«В торговом центре на Пролетарском проспекте образовалась трещина в полу. Ее обнаружили ночью, но к утру она серьезно увеличилась. Сейчас ее ширина составляет более одного сантиметра», — сообщил источник ТАСС.
По данным источника, трещина образовалась на стыке бетонных плит. Ее длина превышает 100 метров.
Из торгового центра эвакуировали несколько сотен человек. На место прибыли экстренные службы.
«Сейчас работа магазина приостановлена. Решается вопрос о проведении экспертизы, по итогам которой будет дано заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания», — сказал он.