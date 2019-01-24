Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальника отдела полиции города Чехова задержали за незаконный оборот оружия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Следователи задержали начальника ОМВД по подмосковному Чехову по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", — сообщила Врадий.
По данным следствия, 24 января в ходе обысков в доме подозреваемого в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином.
ТАСС: последние новости
Источник: в администрации Нефтеюганска проходят обыски Источник: на севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок Найденную живой на Урале туристку госпитализируют в Екатеринбурге
Происшествия , СКР , Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские военные попали под обстрел
Суд решил судьбу Януковича32
Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке333
Москвич насмерть замерз в палатке4
Собчак сделала заявление34
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
00:39
Хлопок произошел в жилом доме в Москве
Происшествия
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение