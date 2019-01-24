Начальника отдела полиции города Чехова задержали за незаконный оборот оружия

Следователи задержали начальника ОМВД по подмосковному Чехову по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", — сообщила Врадий.

По данным следствия, 24 января в ходе обысков в доме подозреваемого в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином.