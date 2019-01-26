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Отец ранил ножом собственную дочь в Раменском районе 

РИАМО + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Раменском районе Подмосковья в поселке Быково с проникающим колото-резаным ранением госпитализировали женщину 1979 года рождения, позже по подозрению в этом преступлении задержали ее отца, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ее отец (пострадавшей — ред.) — гражданин 1957 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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Происшествия , МВД , РИАМО , Московская область
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