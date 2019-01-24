Горящее в Чёрном море судно начало дрейфовать к берегам России

Одно из горящих в Чёрном море судов вновь начало дрейфовать в сторону российского берега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы.

«У «Канди» оторвался последний швартовый конец, и оно медленно дрейфует в сторону российских берегов, в сторону Краснодарского края», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновят утром 24 января операцию по поиску моряков, пропавших после пожара на судах в Чёрном море.

Как заявили в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы, выходящий из ёмкостей танкеров в Чёрном море сжиженный газ не даёт потушить пожар на данных судах.

21 января в районе Керченского пролива на газовозе и ещё одном судне под флагом Танзании произошёл пожар.