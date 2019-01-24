Одного из главарей банды Гагиева приговорили к 17 годам колонии

По данным следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов , чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве Московской области и Северной Осетии.

"Приговором Советского районного суда Владикавказа Артур Джиоев осужден за участие в преступной организации, совершении убийств более двух лиц, в покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном лишении человека свободы", — говорится в сообщении.

По данным суда, Джиоев был экстрадирован из Греции. В ходе предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и передал в распоряжение органов расследования ценную информацию о своей роли в преступной организации, о роли ее руководителя, а также о действиях остальных участников преступной группы, добавили в суде.

"При указанных обстоятельствах, с учетом требования закона, по досудебному соглашению суд не имел права назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы и с учетом позиции прокурора назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что данный приговор в отношении Джиоева не является последним, по остальным фактам его преступной деятельности в дальнейшем будут проводиться судебные разбирательства, добавили в суде.