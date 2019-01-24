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Одного из главарей банды Гагиева приговорили к 17 годам колонии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советский районный суд Владикавказа приговорил члена банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек, Артура Джиоева к 17 годам колонии строгого режима, сообщает Верховный суд Северной Осетии.
По данным следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.
"Приговором Советского районного суда Владикавказа Артур Джиоев осужден за участие в преступной организации, совершении убийств более двух лиц, в покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном лишении человека свободы", — говорится в сообщении.
По данным суда, Джиоев был экстрадирован из Греции. В ходе предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и передал в распоряжение органов расследования ценную информацию о своей роли в преступной организации, о роли ее руководителя, а также о действиях остальных участников преступной группы, добавили в суде.
"При указанных обстоятельствах, с учетом требования закона, по досудебному соглашению суд не имел права назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы и с учетом позиции прокурора назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима", — отмечается в сообщении.
Сообщается, что данный приговор в отношении Джиоева не является последним, по остальным фактам его преступной деятельности в дальнейшем будут проводиться судебные разбирательства, добавили в суде.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс его экстрадиции в Россию. Защита Гагиева тормозила процесс выдачи под предлогом того, что у Гагиева якобы развилась тяжелая форма аэрофобии. Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. В декабре 2018 года СК РФ сообщал, что Гагиеву предъявлено окончательное обвинение, он начал знакомиться с делом.
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Происшествия , Виталий Караев , СКР , МВД , ФСИН , Владикавказ , Грузия , Москва , Московская область , Республика Северная Осетия — Алания
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