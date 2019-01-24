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Христианского проповедника в России посадили по доносу ученика-агента ФСБ 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Jw-russia.org
В Орловской области проповедника из Дании Денниса Кристенсена обвинили в организации богослужений и распространении литературы запрещенной в России религиозной структуры «Свидетели Иеговы» (статья 282.2 УК) на основе показаний ученика — агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет «Коммерсантъ».
Прокуратура потребовала для Кристенсена 6,5 лет заключения. С мая 2017 года он находится под стражей. Подсудимый признался, что является старейшиной и проповедником, но утверждает, что это не должность, а призвание для любого христианина.
К официальным структурам «Свидетелей Иеговы» мужчина, как он утверждает, отношения не имеет.
«У меня никогда не было ни умысла, ни желания возобновлять деятельность этой организации», — отметил Кристенсен.
По данным издания, 25 мая 2017 года датчанина задержали оперативники ФСБ в частном доме орловского поселка Кромы, где проходило собрание верующих.
«Ни одного факта хранения или распространения экстремистской литературы обвинение доказать не смогло. В ходе обысков были изъяты электронные девайсы, проведено шесть экспертиз — там тоже ничего», — рассказал адвокат Антон Богданов.
Ключевым свидетелем по делу стал Алексей Ермолов — агент спецслужб, внедрившийся в ряды иеговистов в 2016 году. Среди прочего, чекист рассказал в суде, что Кристенсен рекомендовал ученикам поддерживать «нормальные отношения» с государственными структурами, но не сотрудничать с ними.
Деннис Кристенсен родился в семье «Свидетелей Иеговы». Он переехал в Орел с русской женой в 2006 году. Через десять лет российский суд ликвидировал местное отделение иеговистов, а в 2017 году признал экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» в России.
В Дании деятельность этой организации не запрещена, а процесс над Кристенсеном рассматривают в местных СМИ в качестве примера преследования людей за религиозные убеждения в России.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что не понимает преследования «Свидетелей Иеговы», которые являются христианами, и обещал обсудить эту проблему с председателем Верховного суда.
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Комментарии
Происшествия , Дания , Орловская Область
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