Девятилетняя девочка умерла в больнице на Урале

Ранее местный портал 74.ru со ссылкой на родителей девочки написал, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита, но причиной смерти стали опухоль и отек мозга.

"Второго января текущего года в одной из больниц города Копейска скончалась 9-летняя девочка, с заявлением о чем в следственные органы обратились родители ребенка… В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", — говорится в сообщении.

Минздрав Челябинской области начал свою проверку по факту смерти девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.