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Девятилетняя девочка умерла в больнице на Урале 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятилетняя девочка скончалась в одной из больниц Копейска Челябинской области, следователи разбираются в причинах смерти ребенка, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Ранее местный портал 74.ru со ссылкой на родителей девочки написал, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита, но причиной смерти стали опухоль и отек мозга.
"Второго января текущего года в одной из больниц города Копейска скончалась 9-летняя девочка, с заявлением о чем в следственные органы обратились родители ребенка… В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", — говорится в сообщении.
Минздрав Челябинской области начал свою проверку по факту смерти девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Во всех случаях детской смертности проверки проводятся обязательно", — сказала собеседница агентства, уточнив, что не может разглашать причину смерти ребенка.
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Происшествия , Общество , Минздрав РФ , СКР , РИА Новости , Копейск , Челябинская Область
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