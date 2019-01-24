Девятилетняя девочка умерла в больнице на Урале 

Девятилетняя девочка скончалась в одной из больниц Копейска Челябинской области, следователи разбираются в причинах смерти ребенка, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Ранее местный портал 74.ru со ссылкой на родителей девочки написал, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита, но причиной смерти стали опухоль и отек мозга.
"Второго января текущего года в одной из больниц города Копейска скончалась 9-летняя девочка, с заявлением о чем в следственные органы обратились родители ребенка… В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", — говорится в сообщении.
Минздрав Челябинской области начал свою проверку по факту смерти девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Во всех случаях детской смертности проверки проводятся обязательно", — сказала собеседница агентства, уточнив, что не может разглашать причину смерти ребенка.