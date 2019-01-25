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Минкультуры держит на особом контроле ситуацию с пропавшей из ГИМ иконой 

ТАСС + ещё 48 25 января 2019
Фото: РИА Новости
Министерство культуры РФ держит на особом контроле ситуацию с пропажей из Государственного исторического музея иконы "Богоматерь Смоленская-Шуйская" (Вологда, XVI век). Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор департамента музеев министерства Владислав Кононов.
"Мы держим ситуацию на особом контроле. По обращению директора музея Алексея Левыкина мы включили икону в реестр пропавших, утраченных и похищенных культурных ценностей", — сказал собеседник агентства. Кононов пояснил, что любой предмет, который числится в этом реестре, запрещен к вывозу за пределы Российской Федерации.
Накануне стало известно, что полиция начала проверку по факту исчезновения старинной иконы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). Ранее в Историческом музее сообщили, что страховая стоимость иконы оценивается в 4 млн рублей.
В музее отметили, что икона в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском художественном музее. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в музее икона не была выдана хранителем для экспонирования — было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, во время которых икона не была обнаружена.
В пресс-службе музея также сообщили, что сейчас проходит полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тыс. единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. Планируется, что проверка займет не менее двух месяцев. Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище на период реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности при учете и необходимой обработке фондов.
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Происшествия , Минкультуры , Вологда
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