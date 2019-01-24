Стало известно о задержании мэра Нефтеюганска

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан по подозрению в превышении полномочий и получении взятки, сообщили знакомые с ситуацией источники.

В пресс-службах управлений СК и ФСБ по Тюменской области на звонки не ответили. Дегтярев также не отвечает на звонки журналистов. В пресс-службе мэрии информацию о задержании опровергли, заявив, что глава города находится на рабочем месте.