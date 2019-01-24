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Стало известно о задержании мэра Нефтеюганска 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев задержан по подозрению в превышении полномочий и получении взятки, сообщили знакомые с ситуацией источники.
«Дегтярев задержан. Основная версия — превышение полномочий и взятка. Работают следователи из главного управления СК России и сотрудники ФСБ», — сообщил источник Ura.ru.
В пресс-службах управлений СК и ФСБ по Тюменской области на звонки не ответили. Дегтярев также не отвечает на звонки журналистов. В пресс-службе мэрии информацию о задержании опровергли, заявив, что глава города находится на рабочем месте.
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Происшествия , Другое , Сергей Дегтярев , ФСБ , СКР , РИА Ura.ru , Нефтеюганск
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